 

Компания Great Wall отчиталась о росте продаж автомобилей Haval

25.05.2020, 16:35, Новости дня

Китайская компания Great Wall увеличила продажи своих машин в прошлом месяце.

В частности, за апрель общее количество сделок перевалило за 80,8 тысяч машин, что на треть больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей по всему миру пользуются модели марки Haval, которые в прошлом месяце приобрели свыше 57 тысяч клиентов. Также указывается, что годом ранее за аналогичный период продали на 42% машин меньше.

Аналитики констатировали, что самыми востребованными являются на данный момент кроссоверы H6 и F7, которые выбрали наибольшее число клиентов. Что касается российских продаж, то в данном случае прирост составил порядка 425 машин за минувший месяц.



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