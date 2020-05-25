Появилось фото салона обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe для России

25.05.2020, 16:35, Новости дня

В Сети опубликовали серию снимков интерьера нового кроссовера Hyundai Santa Fe.

Данный автомобиль может поступить в продажу на российский рынок уже к концу нынешнего года. Вместе с тем отличием от китайского исполнения автомобиля является отсутствие цифровой приборной панели и других особенных элементов. Центральная консоль автомобиля расположена несколько выше, но на ней применили более увеличенный дисплей мультимедийного центра.

Также важно отметить, что блок управления климатической системы получил сенсорное управление. Технические параметры данной модели пока удерживаются в тайне до официальной презентации модели для российского рынка. Цена паркетника Hyundai Santa Fe не раскрыта.