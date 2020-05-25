 

Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы после лечения от коронавируса

25.05.2020, 16:30, Новости дня

Вице-президент «Лукойла», владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, ранее госпитализированный с коронавирусом, будет продолжать лечение дома.

«Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», – сказал Федун ТАСС.

Напомним, о госпитализации владельца «Спартака» с коронавирусной инфекцией стало известно 7 мая.



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