Ученые оценили возможность распространения коронавируса через кондиционеры

25.05.2020, 16:30, Новости дня

Испанские ученые считают, что риск распространения коронавируса через системы кондиционирования крайне низок, информирует издание Redaccion medica со ссылкой на исследователей Испанского общества охраны окружающей среды (SESA) и Испанского общества здоровья населения и управления здравоохранением (SESPAS).

В исследовании отмечается, что вероятность проникновения вируса в систему кондиционирования воздуха и распространения через нее не велика, передает РИА «Новости».

Уточняется, что большинство систем кондиционирования соответствуют всем необходимым требованиям, что сводит риск передачи инфекции к минимуму, подчеркивают ученые.

Также исследователи считают, что предположение о возможном размножении вируса в системе кондиционирования «лишено смысла», так как данный процесс не может происходить без проникновения в клетку человека.

Кроме того, данная проблема недостаточно изучена. В связи с этим они также расценивают утверждения о наличии высокого риска распространения инфекции через системы кондиционирования как «спекулятивные», отмечают ученые.

Ранее эколог Антон Ястребцев заявил, что неправильное использование кондиционеров может быть опасным для здоровья, так как при первом включении устройства весной выбрасывается большое количество микроорганизмов, скопившихся на решетках и фильтрах.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не сохраняется в системах вентиляции многоквартирных домов и кондиционерах.