Учёные называли 10 вещей, о радиоактивности которых мало кто знает

25.05.2020, 16:17, Разное

Практически все слышали о таких очевидных источниках радиации, как атомные электростанции или ядерное оружие. При этом учёные назвали 10 вещей, о радиоактивности которых мало кто знает, но к ним тоже следует относиться с осторожностью.

Первым в списке оказался бразильский орех, после употребления которого, моча и кал человека могут стать очень радиоактивными. Всё дело в том, что корневая система этого растения располагается глубоко под землёй, где впитывает большое количество радия.

Центральный железнодорожный вокзал в Нью-Йорке считается одной из самых больших и радиоактивных станций в мире. Причиной этому стал тот факт, что стены и фундамент здания были возведены с использованием гранита. Данный материал хорошо удерживает природную радиацию. Это касается и гранитной столешницы для кухни.

Жители Денвера ежедневно подвергаются сильнейшему излучению. Так происходит из-за того, что город находится на высоте около двух километров над уровнем моря.

Дверные указатели даже при полном отсутствии света в помещении продолжают светиться. Это связано с содержанием в них радиоактивного изотопа водорода. Наполнитель для кошачьего туалета тоже может быть источником радиации. Очень часто этот привычный предмет быта изготовляют с применением опасной бентонитовой глины.

Бананы имеют достаточно высокий показатель радиоактивности. Однако для того, чтобы проявились даже незначительнее признаки лучевой болезни, необходимо употребить не менее 5 млн. плодов.

В состав некоторых видов сигарет входит полоний 210. Данное вещество в незначительном количестве есть в листьях табака и имеет свойство накапливаться в организме курильщика.

Учёные советуют избавиться от посуды красного и оранжевого цвета, которая была выпущена до 1960 года. Тогда в производстве использовали уран. Для изготовления глянца и сейчас применяют каолин, способный накапливать такие радиоактивные элементы, как уран и торий.