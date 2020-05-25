 

Россия нарастила производство золота

25.05.2020, 16:16, Новости дня

По итогам 2019 года производство золота в РФ увеличилось на 9,29% по сравнению с 2018 годом – до 343,54 тонны, говорится в сообщении Минфина.

Производство добычного золота в РФ за прошлый год составило 286,05 тонны против 264,33 годом ранее, попутного – 19 тонн против 15,43 тонны, вторичного –  38,49 тонны против 34,58 тонны в 2018 году, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Производство серебра в России за 2019 год сократилось на 11,05% – до 996,17 тонн, в 2018 оно составило 1 тыс. 119,99 тонн.

В том числе производство добычного серебра составило 488,04 тонн против 498,66 тонн в минувшем году, попутного – 338,54 тонн (в 2018 – 310,49 тонн), вторичного – 169,59 тонн (в 2018 – 310,84 тонн).

Ранее сообщалось, что международные резервы РФ за апрель выросли на 0,45%, или на 2,539 млрд долларов – до 566,012 млрд долларов.



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