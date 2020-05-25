Ученые доказали пользу популярного способа профилактики коронавируса

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25.05.2020, 16:08, Новости дня

Британские ученые доказали высокую эффективность мытья рук для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные, опубликованные в журнале Wellcome Open Research.

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование с участием 1 тыс. 633 человек. Наличие у них COVID-19 определяли по мазкам из носовой полости, передает РИА «Новости».

Добровольцы указывали, какие меры они принимают для соблюдения гигиены рук. Так, часть участников исследования отметила, что моет руки с мылом пять раз в день или меньше, другая – шесть-десять раз в сутки, третья – свыше десяти раз в день.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что в группе, которая предпочитала умеренную частоту мытья рук, риск заражения коронавирусной инфекцией снижался на 36%. При этом повышенная частота не демонстрировала более существенного снижения риска по сравнению с предыдущей группой.

Напомним, ранее врач объяснила опасность слишком частого мытья рук.



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