В рамках конкурса ИРИ снимут сериалы о киберспорте и волонтерах

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25.05.2020, 16:08, Новости дня

В РФ снимут первые сериалы о киберспорте в рамках конкурса АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) по созданию интернет-контента для молодежи. Также победители конкурса обратятся к теме волонтерства, сообщила пресс-служба ИРИ.

«Тема киберспорта очень перспективная, с каждым годом набирающая все большую популярность. Крупные компании готовы снимать такое кино. Из недавних примеров – это французская Ubisoft и российская площадка «Кинопоиск». Подчеркну, что проекты, поддержанные ИРИ, будут первыми в РФ игровыми фильмами, посвященными киберспорту. Их релиз намечен на осень 2020 года», – приводятся в сообщении на сайте «Будущее России» слова директора ИРИ Антона Ключкина.

Сразу два проекта будут посвящены теме киберспорта. Один из них – комедийный веб-сериал о команде молодых людей, играющих в популярную игру League of Legends. Второй проект будет посвящен взаимоотношениям отца, в прошлом известного киберспортсмена, и решившей пойти по его стопам дочери.

Теме волонтерства также будут посвящены два сериала. Один из них расскажет историю студента, который записывается в волонтерское движение исключительно для привлечения внимания девушки и в результате переосмысливает свою жизнь. Второй проект, основанный на реальных событиях, расскажет о деятельности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Среди новых проектов этого года также будет комедийный сериал о жизни молодых людей из разных уголков России, снимающих одну квартиру в центре Москвы. Также молодые зрители смогут увидеть продолжение сериалов «Трудные подростки» и «Youngzterz».

Итоги первой волны конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи были подведены в конце марта 2020 года. Из более чем 1 тыс. заявок были отобраны 65 проектов в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и программное обеспечение», «Спецпроекты в интернет-СМИ». Средства на создание контента выделяются по федеральному проекту «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».



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