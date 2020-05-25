Мнение: Очень интересный закон. Для вас, дорогие москвичи!

25.05.2020, 16:05, Разное

Интересно, а кто-нибудь вообще в курсе, что ЭТО такое?

24 апреля 2020 года N 123-ФЗ

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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН



О ПРОВЕДЕНИИ

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СУБЪЕКТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

“О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ”



Принят

Государственной Думой

14 апреля 2020 года



Одобрен

Советом Федерации

17 апреля 2020 года.

Что это, Бэрримор?! Какой еще, к дьяволу, “эксперимент”? Кто и над кем будет “экспериментировать”?

Полностью по ссылке.

Вы не знаете? Не слышали? И я не слышал. А ведь дело явно крупное – как-никак, “эксперимент” над самым крупным в России субъектом Федерации, с 12 миллионами жителей. Причем, что особенно пикантно – проводиться он будет без их ведома и без их согласия. Людей ведь ни о чем не спрашивали, не так ли?

И еще – обращают на себя внимание, безусловно, ДАТЫ принятия закона. 14 апреля и 17 апреля. Напомню, если кто забыл: середина апреля – это самый разгар “добровольной самоизоляции” и путинских “нерабочих дней”. То есть все, по призыву президента, в этот период как бы не работали – береглись от вируса. Но нет, не все! Трудолюбивые депутаты Госдумы и СовФеда презрели, оказывается, опасность – они собрались и проголосовали… за какой-то “Эксперимент”. ЗАЧЕМ?? Что за спешка была?! “Эксперимент” у них – по внедрению “искусственного интеллекта”. Который, оказывается, в соответствии с обычными законами России “не внедряется” – надо под него закончики-то поменять малость!

Шизофрения какая-то. И всё как всегда – в режиме спецоперации, когда общество максимально напугано, а внимание его отвлечено. Хотели власти ГБ? Получите.

Из текста закона что-либо понять, как водится, невозможно. Какую именно гадость нам готовят (уже приготовили) – так просто не увидишь. Одно ясно – гадость ЕСТЬ. Иначе бы и “эксперимента” не понадобилось.

Мне бросился в глаза только один пока пункт: “Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, полученных в результате обезличивания персональных данных, допускается в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных целях…” (Статья 7, п.2.1). То есть они что-то собираются делать с личными данными о состоянии здоровья (и тут особенно умиляют слова “в иных целях” – фирменный знак советского законодательства, обозначающий “что угодно”).

Но в целом, весь этот “Эксперимент” – какая-то феноменальная дичь, чистый Оруэлл. А вступить в силу сие должно совсем скоро – с 1 июля. Готовьтесь, граждане.