Диетолог назвала продукты для похудения после самоизоляции

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25.05.2020, 15:53, Новости дня

Привести свое тело в форму после самоизоляции и восполнить витаминный баланс поможет включение в ежедневный рацион овощей, рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Ксения Селезнева.

«На самом деле, неважно, рабочие ли это будни, отпуск или вот такой вынужденный режим самоизоляции, главное – никогда не надо бросаться в крайности. Сначала позволяем себе есть все подряд, а потом резко ограничиваем свой рацион и голодаем», – сказала врач «Федеральному агентству новостей».

«Если говорить о рационе, то, конечно, всегда хороши овощи. Потому что это клетчатка, которая способствует хорошей моторике желудочно-кишечного тракта, естественному очищению организма, выводу вредных веществ, в том числе, холестерина», – отметила Селезнева.

Наиболее полезными диетолог назвала зеленые листовые овощи, салатные листья, а также овощи оранжевого цвета, потому что в них много каротиноидов, антиоксидантов. Например, тыква и морковь. В рацион стоит включить также бобовые: чечевицу, нут, маш и разные виды фасоли.

Взрослым следует обязательно употреблять хотя бы по 400-500 граммов овощей в день. «Важное преимущество этих продуктов в том, что в них при большом объеме содержится мало калорий. Овощи – это то, что можно есть практически в неограниченных количествах», – сказала Селезнева.

Диетолог посоветовала внести разнообразие в рацион и добавить к нему сложные углеводы, например, пасту из твердых злаков.

«Кроме того, в рационе должен быть полноценный белок. В зависимости от переносимости, это могут быть и рыба, и птица, и один-два раза в неделю красное мясо – говядина», – отметила врач.

Растительные масла хорошего качества, первого холодного отжима также должны присутствовать в рационе. Врач предлагает употреблять несколько видов масел, например, оливковое, льняное и тыквенное.

«И не будем забывать о фруктах и ягодах, тем более, что сейчас начинается их сезон», – добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала полезные при эпидемии продукты. 



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