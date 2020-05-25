 

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

25.05.2020, 15:53, Новости дня

У российской актрисы Дарья Мороз 22 мая диагностировали коронавирус, она отказалась от дальнейшего участия в проекте «Танцы со звездами», пишут СМИ.

По словам артистки, она почувствовала недомогание и решила остаться дома, покинув танцевальный проект, передает Ura.ru

Мороз проходит лечение и чувствует себя лучше. Она известна зрителям по ролям в сериале «Содержанки», «Дом с лилиями» и других картинах.

Ранее коронавирус обнаружили у актрисы Татьяны Васильевой.



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