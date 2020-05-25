Уволены обвиняемые в злоупотреблении полномочиями генералы МВД
25.05.2020, 15:53, Новости дня
Из МВД уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Краковский и Бирюков уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам», – передает его слова ТАСС.
Другой источник заявил, что вопрос об увольнении еще одного фигуранта – следователя Александра Брянцева – «пока не решен».
В апреле сообщалось, что следователи допросили бывшего заместителя главы МВД – экс-начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова по уголовному делу в отношении Краковского и Бирюкова.
Перед этим президент Владимир Путин снял Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
В рамках уголовного дела Бирюков и Краковский были арестованы вместе со следователем МВД по особо важным делам Александром Брянцевым.
СК предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Их задержали по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.
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