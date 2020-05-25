Уволены обвиняемые в злоупотреблении полномочиями генералы МВД

25.05.2020, 15:53, Новости дня

Из МВД уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Краковский и Бирюков уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам», – передает его слова ТАСС.

Другой источник заявил, что вопрос об увольнении еще одного фигуранта – следователя Александра Брянцева – «пока не решен».

В апреле сообщалось, что следователи допросили бывшего заместителя главы МВД – экс-начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова по уголовному делу в отношении Краковского и Бирюкова.

Перед этим президент Владимир Путин снял Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

В рамках уголовного дела Бирюков и Краковский были арестованы вместе со следователем МВД по особо важным делам Александром Брянцевым.

СК предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Их задержали по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.