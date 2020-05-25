 

Суд взыскал с Киркорова 2 млн рублей

25.05.2020, 15:48, Новости дня

Таганский районный взыскал с певца Филиппа Киркорова более 2 млн рублей в пользу владельца строительной фирмы Петра Маринина.

По данным «Рен ТВ», у исполнителя образовалась задолженность за выполненные строительные работы.

Суд постановил взыскать с Киркорова 2 млн 282 тыс. 784 рубля, а также государственную пошлину в размере 19 тыс. 613 рублей.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к Киркорову. Для погашения задолженности на торги была выставлена квартира артиста стоимостью более 193 млн рублей. Адвокат Киркорова Александр Добровинский объяснял, откуда у певца появился долг в 779 тыс. евро.



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