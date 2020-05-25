В Испании отменили двухнедельный карантин для туристов

25.05.2020, 15:48, Новости дня

Правительство Испании приняло решение отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов начиная с 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение было принято на межминистерской встрече в Испании, передает РИА «Новости».

В минувшую субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле.

Напомним, ранее премьер заявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране.

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