В Испании отменили двухнедельный карантин для туристов
25.05.2020, 15:48, Новости дня
Правительство Испании приняло решение отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов начиная с 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее решение было принято на межминистерской встрече в Испании, передает РИА «Новости».
В минувшую субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле.
Напомним, ранее премьер заявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие курорты планируют открыться летом 2020 года.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет