Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал “Великая”

25.05.2020, 15:40, Разное

В последнее время Юлия получает много сообщений о новом британском сериале “Великая”. Поклонники артистки ругают зарубежный ситком о Екатерине II и превозносят одноименную отечественную

теленовеллу

2015 года, которая тоже повествует о русской императрице. Подобные рассуждения фанатов раздражают

Снигирь.

“Ребята, давайте честно: вы хотите сказать, что моя

“Великая” – правдивый исторический сериал?” – написала в микроблоге

знаменитость.

Артистка подчеркнула, что искать историческую правду в

сериале – глупое занятие. Более того, Юлия сходу даже не может назвать учебник,

в котором можно найти реальные факты о Екатерине II.

Снигирь уверена, что создатели сериала “Великая” не пытались

оскорбить россиян. Никто не вступал в заговор против жителей нашей страны. По

словам Юлии Снигирь, сценарист британского ситкома Тони МакНамара – просто остроумный

хулиган. Автор теленовеллы уже не первый раз покушается

на историю. В фильме “Фаворитка”, например, он “хулиганил” с

британским прошлым.

Зарубежный сериал “Великая” Юлия Снигирь назвала

абсурдом и черной комедией. В ленте, по словам артистки, отличный актерский

состав и остроумные диалоги. Британский ситком, по ее мнению, честнее, чем серьезные

мелодрамы. Последние только притворяются правдивыми. Все они похожи друг на друга.

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Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir) 24 Май 2020 в 11:55 PDT

Напомним, премьера британского сериала “Великая” о супруге

российского императора Петра III состоялась 15 мая. С тех пор картину активно

обсуждают в нашей стране. Ленту уже назвали русофобской.