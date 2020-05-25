Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал “Великая”
25.05.2020, 15:40, Разное
В последнее время Юлия получает много сообщений о новом британском сериале “Великая”. Поклонники артистки ругают зарубежный ситком о Екатерине II и превозносят одноименную отечественную
теленовеллу
2015 года, которая тоже повествует о русской императрице. Подобные рассуждения фанатов раздражают
Снигирь.
“Ребята, давайте честно: вы хотите сказать, что моя
“Великая” – правдивый исторический сериал?” – написала в микроблоге
знаменитость.
Артистка подчеркнула, что искать историческую правду в
сериале – глупое занятие. Более того, Юлия сходу даже не может назвать учебник,
в котором можно найти реальные факты о Екатерине II.
Снигирь уверена, что создатели сериала “Великая” не пытались
оскорбить россиян. Никто не вступал в заговор против жителей нашей страны. По
словам Юлии Снигирь, сценарист британского ситкома Тони МакНамара – просто остроумный
хулиган. Автор теленовеллы уже не первый раз покушается
на историю. В фильме “Фаворитка”, например, он “хулиганил” с
британским прошлым.
Зарубежный сериал “Великая” Юлия Снигирь назвала
абсурдом и черной комедией. В ленте, по словам артистки, отличный актерский
состав и остроумные диалоги. Британский ситком, по ее мнению, честнее, чем серьезные
мелодрамы. Последние только притворяются правдивыми. Все они похожи друг на друга.
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Напомним, премьера британского сериала “Великая” о супруге
российского императора Петра III состоялась 15 мая. С тех пор картину активно
обсуждают в нашей стране. Ленту уже назвали русофобской.
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