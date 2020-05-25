Прокуратура требует 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана: его обвиняют в шпионаже

25.05.2020, 15:31, Новости дня

Прокуратура требует приговорить к 18 годам колонии строгого режима американца Пола Уилана, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Это практически максимальный срок по статье 276 УК РФ: по ней в России могут дать до 20 лет лишения свободы.

48-летний Пол Уилан, гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании, был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2019 года. Из-за того что его дело проходит по статье о шпионаже, заседания идут в закрытом режиме.

Газета Washington Post писала, что Уилан был пехотинцем в армии США с 1994 года. Он дважды служил в Ираке – в 2004 и 2006 годах. Но в 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили. После этого с 2017 года Уилан работал начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган: она занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе российскому КамАЗу. Его родные утверждали, что в Россию он ездил на свадьбу.

При задержании у американца нашли флеш-карту со сведениями, составляющими в России гостайну. Однако, по словам адвоката задержанного американца Владимира Жеребенкова, Уилан полагал, что там “открытая информация культурного значения” и его фото из предыдущих поездок по России, а вовсе не секретные сведения. Кто именно передал Уилану флеш-карту – адвокаты журналистам не рассказывали.

“Пол не ожидал, что там окажется гостайна. Мы говорим, что нет совокупности доказательств того, что он был осведомлен, что ему передали флешку, на которой были зафиксированы свидетельства, представляющую гостайну. Там должны были быть сведения личного характера, имеющие для него культурное значение”, – рассказал адвокат.

Приговор Уилану огласят 15 июня. В последнем слове в суде 25 мая американец еще раз заявил о своей невиновности и попросил его оправдать. Ранее свое уголовное преследование Уилан назвал “абсурдным политическим похищением”.