В Украине задержали двух полицейских по обвинению в изнасиловании задержанной женщины

25.05.2020, 15:30, Новости дня

Отдел внутренней безопасности Национальной полиции Украины объявил о задержании двух полицейских из города Кагарлык Киевской области. Их подозревают в изнасиловании 26-летней женщины.

Пострадавшая женщина обратилась в местную больницу в воскресенье, 24 мая. Она сообщила, что полицейские, которые доставили ее в отделение в качестве свидетеля для дачи показаний по поводу краж, избили ее и изнасиловали. В полиции провели проверку по ее заявлению, в ходе которой причастность сотрудников полиции к инциденту подтвердилась.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 23 на 24 мая один из оперуполномоченных в своем служебном кабинете применил пытки к женщине: надевал ей на голову противогаз, заковывал в наручники и стрелял из табельного оружия у нее над головой. После этого он несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Также полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в соседнем помещении отделения полиции. Они угрожали ему изнасилованием, по ставили его на колени, били по голове дубинками, также надевали ему на голову противогаз, перекрывая доступ кислорода и стреляли у него над головой из пистолета. В результате потерпевший получил переломы ребер и носа.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уже уволил обоих подозреваемых полицейских, а также отстранил от исполнения обязанностей все руководство Кагарлыкского отдела полиции. Также он принял решение расформировать все подразделение, а всех его сотрудников отправил на переаттестацию.

Два полицейских, которые обвиняются в изнасиловании, задержаны и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Их дело будет расследовать Государственное бюро расследований. В отношении них заведено головное производство по ст.152 Уголовного кодекса (изнасилование), а также пытки (ст.127 УК) и превышение полномочий (ч.2 ст.365 УК).

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Национальная полиция Украины была создана в 2014 году в рамках реформы силовых структур. Организаторы реформы обещали “очистить” полицейские структуры от коррупции и сделать работу полиции более подконтрольной обществу. Однако в 2017 году Нацполицию возглавил ставленник главы МВД Авакова Сергей Князев, что было воспринято экспертами как то, что реформа полиции отходит на второй план.

Это уже минимум второй крупный инцидент в украинской полиции, который привел к уголовному делу в отношении полицейских. В мае 2019 года пятилетний Кирилл Тлявов погиб, получив ранение в голову из-за того, что два сотрудника Национальной полиции пили алкоголь во дворе частного сектора и стреляли по банкам и другим предметам. ​По итогам расследования двенадцать сотрудников правоохранительных органов в Переяславе-Хмельницком привлекли к ответственности, а шестеро руководителей районного отдела полиции были уволены.