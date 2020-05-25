Уханьские ученые решили продолжить изучение вирусов

25.05.2020, 15:30, Новости дня

Изученные человеком вирусы являются лишь вершиной айсберга, отметила одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Чтобы избежать вспышки нового инфекционного заболевания, необходимо продолжить их исследовать, подчеркнула она.

«Если мы хотим защитить человечество от вспышки нового инфекционного заболевания, мы должны взяться за исследование этих неизвестных вирусов, носителями которых являются дикие животные. Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля [эпидемий] в будущем», – приводит РИА «Новости» слова Ши Чжэнли в интервью телеканалу CGTN.

Она сообщила о намерении продолжить свою работу по изучению неизвестных патогенов. По словам Чжэнли, в природе есть еще много видов летучих мышей и других животных, которые потенциально могут быть носителями различных вирусов.

«Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга…Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет. Если мы не будем их изучать, вероятно будет еще одна вспышка, и мы не будем их знать. Работа, которой мы сейчас занимаемся, – найти вирусы, прежде чем они найдут нас», – отметила ученый.

Ранее биологи, изучив геномы вирусов летучих мышей, обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2.