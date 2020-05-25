Премьер Новой Зеландии не стала прерывать интервью из-за землетрясения

25.05.2020, 15:30, Новости дня

Землетрясение, начавшееся во время прямого эфира, не помешало премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн завершить интервью – она сохранила невозмутимость, даже когда вокруг затряслись предметы, пишет The New York Times.

В понедельник утром в Новой Зеландии было зафиксировано землетрясение мощностью 5,8 балла. Ардерн в это время давала интервью в прямом эфире на местном телеканале. The New York Times пишет, что природные катаклизмы ее не смутили, передает RT.

Интервью она давала из здания парламента в Веллингтоне около 8 утра. В этот момент началось землетрясение, из-за чего затряслась камера и другие объекты вокруг. Однако Ардерн продолжила невозмутимо улыбаться и общаться с ведущим.

«Подождите-ка секундочку. А у нас тут землетрясение, Райан. Довольно сильно трясет», – сказала премьер страны.

Она попросила зрителей не беспокоиться, если что-то начнет двигаться или трястись на заднем плане. Сразу после того, как прекратились толчки, премьер продолжила интервью.

«Надо мной не висит никаких осветительных приборов, да и стою вроде в крепком, с точки зрения конструкции, месте», – заверила Ардерн.

Премьер Новой Зеландии и ранее демонстрировала способность сохранять хладнокровие в сложной ситуации – эта ее черта ранее проявилась после терактов в мечетях Крайстчерча в 2019 году и во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Вспышку коронавируса власти также в целом смогли взять под контроль, пишет американское издание.

В сентябре в Новой Зеландии предстоят выборы, и в соцсетях уже шутят, что землетрясение было подстроено.

Новая Зеландия находится в пределах Тихоокеанского огненного кольца, и жители страны в шутку часто называют свою землю «шаткими островами» из-за частых землетрясений. Нынешнее землетрясение не было очень сильным, однако его почувствовали почти 40 тыс. новозеландцев. Никаких сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.