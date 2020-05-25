 

Медики назвали 10 продуктов с мощными противораковыми свойствами

25.05.2020, 15:30, Разное

Медики рекомендуют включить в рацион 10 самых простых продуктов, которые обладают мощными противораковыми свойствами. Они рассказали, что сбалансированное питание поможет в устранении опухолевых клеток.
Эксперты сообщают, что особенности питания имеют колоссальное значение в профилактике раковых заболеваний. Опухоли можно предотвратить, когда человек ведёт здоровый образ жизни, то есть употребляет полезную пищу и ежедневно занимается спортом. В топ-10 продуктов, обладающих мощными противораковыми свойствами, входят капуста, морковь, фасоль, куркума и корица, льняное масло, бразильский орех и чеснок, помидоры и цитрусовые. Если заболевание неизбежно, то врачи уверяют, что на помощь придет сбалансированное питание, минимизирующее воздействие рака на организм и устраняющее опухолевые клетки.

Во многих крестоцветных овощах содержится сульфорафан, насыщенный серой, он способен останавливать рост раковых клеток и даже приводит к их гибели. Этим растительным соединением в избыточном количестве может похвастаться брокколи, а морковь, помидоры, бразильский орех и корица, являясь прекрасными источниками антиоксидантов, не допустят возникновение рака простаты, лёгких и молочной железы. В ходе масштабных исследований раковых заболеваний было доказано, что регулярное включение бобовых в рацион питания предотвратит колоректальные опухоли, а используя в пищу льняное масло, содержащее омега-3 жирные кислоты, человек защитит себя от новообразований в простате и толстой кишке.

Куркума и цитрусовые защищают желудочно-кишечный тракт от злокачественных образований, лимоны и апельсины благодаря высокому содержанию витамина С сводят к минимуму возникновение рака поджелудочной железы и дыхательных путей. Чеснок также является мощным средством против опухолевых заболеваний, он славится своими антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.



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