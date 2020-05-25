Скандалы: Из «Матросской тишины» есть выход

25.05.2020, 15:25, Разное

Как освободили экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, построившего Алабяно-Балтийский тоннель

Как стало известно “Ъ”, в ночь на пятницу на свободу вышел экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ), Академии дзюдо и невыплате зарплаты рабочим, строившим Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Условия в столичном СИЗО он нашел лучшими, чем в польской тюрьме, где провел два года в ожидании экстрадиции на родину. На следующей неделе следователи ждут известного предпринимателя в Екатеринбурге, чтобы предъявить ему обвинение в окончательной редакции.

По данным источников “Ъ”, из спецблока СИЗО «Матросская тишина», больше известного как «Кремлевский централ», Андрея Чернякова освободили ровно в полночь, когда истек предельный полугодовой срок его пребывания под арестом. Если бы следователь Главного следственного управления (ГСУ) СКР до завершения этого срока предъявил Андрею Чернякову обвинение в окончательной редакции и начал знакомить его с материалами дела, основатель некогда крупнейшего в стране строительного холдинга НПО «Космос» мог бы остаться в изоляции. Однако, как уже сообщал “Ъ”, давно намеченная процедура сорвалась из-за пандемии коронавируса. «Кремлевский централ» был закрыт на карантин даже от следователя, который собирался прилететь в Москву из Екатеринбурга.

Выйдя из СИЗО, Андрей Черняков сообщил встречавшим его, что условия в «Кремлевском централе» были гораздо лучше, чем в варшавской тюрьме, где он провел ровно два года в ожидании экстрадиции на родину.

Отметим, что бизнесмен сам согласился на выдачу России, поняв, что его пребывание в польской тюрьме может затянуться на неопределенный срок. Адвокат бизнесмена Руслан Коблев подтвердил “Ъ” его выход на свободу, однако от дальнейших комментариев воздержался.

Несмотря на аресты многочисленной недвижимости Андрея Чернякова в Москве и области, произведенные как в рамках гражданских и арбитражных процессов кредиторов с олигархом, так и с его компаний, бывший арестант не остался на улице.

По данным источников “Ъ”, из-за двойных, а то и тройных судебных ограничений его недвижимость так и не продали с торгов, так что Андрей Черняков может ее использовать.

На следующей неделе экс-главу НПО «Космос» ждут в Екатеринбурге. Следователь ГСУ СКР намерен предъявить ему обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело в отношении Андрея Чернякова вначале расследовалось подмосковной, а затем столичной полицией, но в итоге его передали в СКР, так как именно к подследственности комитета относится ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. Расследование же в столице Урала проводится сейчас потому, что именно в ней проживает большинство из 1,2 тыс. потерпевших — рабочих НПО, не получивших оплату за свой труд. Кстати, сам Андрей Черняков, еще находясь под арестом в Польше, отправил российскому следствию ходатайство, в котором настаивал на том, чтобы с помощью арестованных по делу активов прежде всего расплатились с рабочими.

Вскоре после экстрадиции из Польши 22 ноября прошлого года ГСУ СКР предъявило Андрею Чернякову обвинение в совершении трех преступлений — помимо зарплатного в мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2011 году Андрей Черняков заключил контракт на строительство Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Работы, предусмотренные проектом, считают в ГСУ СКР, не были выполнены в полном объеме, а более 28 млн руб. похищено.

В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Часть из этой суммы перевели на счета дочернего предприятия «Космос Спецстрой» в Екатеринбурге, где был совершен еще один эпизод предполагаемого мошенничества. Более 2,885 млрд руб. перечислили на счета аффилированных с ним предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ. Кроме того, с 2013 по 2014 год Андрей Черняков, по данным следствия, не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам, задолжав им 183 млн руб.

По данным “Ъ”, структуры «Космоса» остались должны своему главному кредитору — ВТБ — 20 млрд руб. Еще столько же, как поручитель по кредитам, не вернул сам Андрей Черняков.

«Группа ВТБ продолжит судебное преследование Андрея Чернякова и будет добиваться полного возврата долга в соответствии с действующим законодательством»,— сказали “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

«Буквально несколько дней назад мы обращались к первому заместителю генерального прокурора Александру Буксману с ходатайством об изменении меры пресечения для господина Чернякова,— сказал в свою очередь “Ъ” бизнес-омбудсмен Борис Титов.— Ссылались на ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Андрей Черняков — предприниматель, несмотря на то, что следствие считает иначе. Хорошо, что процессуальная норма наконец-то соблюдена».

По словам господина Титова, вызывает большие сомнения не только мера пресечения, но и сама фактура обвинения.

При строительстве комплекса Академии дзюдо, отметил он, господин Черняков вложил в стройку более 900 млн рублей, а вот городская администрация не выполнила свои обязательства по подведению электросетей к объекту. «Сумма причиненного ущерба несопоставима с объемом выполненных работ»,— отметил Борис Титов. Кроме того, по его словам, НПО «Космос» уже несколько лет находится в процедуре банкротства, и представителям Банка Москвы (БМ-банка) об этом было «доподлинно известно с самого начала». «Однако в ходе банкротства банк не воспользовался своими правами кредитора, и не пытался оспаривать те сделки, которые затем легли в основу уголовного дела. Посмотрим, как к этим аспектам отнесется суд»,— подытожил бизнес-омбудсмен.

Николай Сергеев