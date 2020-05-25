Скандалы: «Поменять цифры, а то о регионе плохо подумают»

25.05.2020, 15:25, Разное

Липецкий губернатор Игорь Артамонов попросил подчиненных поправить статистику по коронавирусу

В администрации Липецкой области заявили о наличии «ошибок со стороны федеральных центров по мониторингу коронавируса» в статистике о числе проведенных тестов на инфекцию. Так в пресс-службе администрации отреагировали на публикацию в Telegram-каналах записи разговора, на которой похожий на липецкого губернатора Игоря Артамонова требует от подчиненных «поменять цифры, а то о регионе плохо подумают». Запись опубликовал в своем канале оппозиционный депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников, указавший на сходство голосов на ней с главой региона и его замом Александром Ильиным.

«Вы не подставляйте субъект… Ну в чем проблема-то поменять данные, которые соответствуют действительности? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо голову оторвать»,— говорит на записи, предположительно, господин Артамонов. Его собеседник, вероятно, господин Ильин, отвечает, что поменять цифры сложно: «Сейчас будем прозванивать, доказывать. Это не в один клик, это сложно». «Ну, прекрати, что вы такие не податливые! Что, сложно поменять данные, (на те.— “Ъ-Черноземье”) которые соответствуют факту»,— добавляет голос, похожий на губернатора.

В пресс-службе администрации Липецкой области подтвердили подлинность записи, уточнив, что она была сделана на заседании регионального оперативного штаба

Там уточнили, что речь в беседе шла разговоре не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в области.

«Сведения о тестах передаются в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. Речь шла о данных одной лаборатории»,— сказали в пресс-службе администрации Там подчеркнули, что губернатор указал именно на то, что необходимо избежать ошибок и несоответствий и попросил привести отчетность в соответствие с фактическими цифрами.

«Регион уже сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу. В частности, 28 апреля в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить. Самой точной информацией о количестве заболевших владеет только региональный оперативный штаб и региональное управление Роспотребнадзора»,— заключили в администрации области.

Сергей Калашников

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«Знак», 25.05.20, ««Обычная рабочая ситуация»»

Липецкий губернатор подтвердил, что обсуждал переписывание статистики по COVID-19.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал аудиозапись, на которой он обсуждал со своими подчиненными изменение данных по коронавирусу. Как рассказал Артамонов Znak.com, он требовал от местных чиновников привести статистику по COVID-19 «в соответствие с фактами». «Три службы, одни дают [данные] туда, другие — сюда, и отправляют данные. <…> И возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. Ее не контролируют так. Но она должна быть приведена к факту. У нас факт больше, чем то, что там [в статистике] записано», — пояснил нашему изданию Игорь Артамонов.

На вопрос журналиста Znak.com о том, будут ли применяться к липецким чиновникам какие-то санкции за подтасовку данных, Артамонов ответил следующее: «Ну, это такое дежурное мероприятие. Чиновников потом уже не останется. Обычная рабочая ситуация. Просто у нас есть много нехороших людей, которым не нравится, что происходит в регионе, и они организовывают вбросы. А это обычная ситуация, таких много».

Напомним, сегодня в Сети появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсуждает со своими подчиненными подтасовку данных по коронавирусу в регионе. Разговор чиновников опубликовали телеграм-каналы «Чернозем» и «ЛИПрозорий».

На записи слышно, как один из местных чиновников просит «поменять цифры», в противном случае «о регионе подумают плохо». «Вы взаимно не подставляйте субъект. Если у вас там за 100 с лишним… А 70 — ну в чем проблема-то поменять данные, которые соответствуют действительности? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо голову оторвать?» — отвечает подчиненным Артамонов. Далее губернатор требует «поменять данные» таким образом, чтобы они «соответствовали факту».

По официальным данным на 25 мая, в Липецкой области зарегистрировано 1696 больных СОVID-19 (+63 случая за последние сутки), 539 человек вылечились, пятеро скончались.

Ранее обсуждалась скандальная аудиозапись, на которой липецкий губернатор и мэр Липецка Евгения Уваркина говорили о применении химикатов для разгона нарушителей самоизоляции. Артамонов заявил, что «вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: „ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят“». Жителей чиновники называли «гопниками» и «слабыми умом». «А вдруг полягут?» — спрашивала мэр, смеясь.

В пресс-службе администрации Липецкой области подтвердили подлинность аудиозаписи, отметив, что слова главы региона были «вырваны из контекста». В «Единой России» назвали «неудачной шуткой» слова липецкого губернатора. Сам Игорь Артамонов заявлял, что «готов терпеть унижения и критику в свой адрес» из-за предложения разгонять людей с улиц при помощи дезинфицирующего тумана, поскольку речь идет о спасении жизней.

Анастасия Мельникова