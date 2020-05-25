Мнение: Битва в Макуто Бэй

25.05.2020, 15:20, Разное

Люди юморят на тему провалившегося государственного переворота в рамках "Первой американо-венесуэльской войны".

Венесуэльские рыбаки стронг!

PS. Второй иранский танкер также дошел до Венесуэлы. Иранцы в соц.сетях довольны как слоны, основной посыл – США нас испугались.

PS2. Впечатления человека, который живет в столице Венесэулы:

От залива свиней к бухте для поросят

Американское давление на Венесуэлу постоянно росло, и вполне очевидно, что в соответствии с общемировой тенденцией к «приватизации» военных конфликтов, в кампании против Мадуро задействовали частников из Silvercorp USA, которые просто не могли не согласовывать свои действия с людьми из правительства – хотя бы на неформальном уровне.

Переворот явно готовили на широкую ногу. Уже известно, что к вторжению в Венесуэлу также готовился отставной венесуэльский генерал Кливер Алькала. При Чавесе он руководил одним из военных округов страны, а после отставки начал резко критиковать правительство Мадуро с позиций «критически настроенного чависта», обвиняя его в отходе от идеалов «боливарианской революции» и в предательстве наследия Чавеса. C 2018 года Алькала проживал в Колумбии, а затем признал президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо – неприкрытого ставленника США, наглядно продемонстрировав, чего стоили его предыдущие заявления о верности наследию Чавеса. Вскоре после этого он организовал тренировочные лагеря на колумбийско-венесуэльской границе, где проходили подготовку венесуэльские военнослужащие-дезертиры.

В конце марта колумбийская полиция задержала грузовик, перевозивший автоматические винтовки и различное военное оборудование. Алькала взял на себя ответственность за груз, заявив о том, что он действует во имя «освобождения Венесуэлы» – в рамках контракта, подписанного Гуайдо и «американскими советниками». Судя по всему, это было первое публичное упоминание скандального соглашения между «правительством Гуайдо» и Silvercorp USA. Всего через несколько дней правительство США опубликовало упомянутое обвинение против Мадуро и ряда высших венесуэльских руководителей, приписывая им участие в торговле наркотиками. Одним из обвиняемых неожиданно оказался Кливер Алькала, за поимку которого была назначена награда в 10 миллионов долларов. Оказавшись в безвыходном положении, оппозиционный генерал был вывезен в США, где ему предъявили обвинения в торговле наркотиками.

Почему же арестовали Алькалу, который тоже готовился к вторжению в Венесуэлу с санкции американских спецслужб? Вероятно, в США были разочарованы его результатами в подготовке отрядов из дезертиров, и решили, что близкий к Чавесу военный куда больше пригодится, «свидетельствуя» о Чавесе и Мадуро всё, что ему велят – в обмен на обещание мягкого приговора. А может быть, он пострадал в результате соперничества различных группировок американских политиков и спецслужб, которое уже не раз влияло в последние годы на международные отношения.

Похоже, что американское правительство действительно вынашивало планы масштабного вторжения c участием правых оппозиционеров – но отменило или отложило его в связи с размахом эпидемии коронавируса в США. Теряющий свои рейтинги Дональд Трамп желает реабилитировать себя в глазах избирателей борьбой с эпидемией, и не решается раздражать их сомнительной военной авантюрой в Латинской Америке, результат которой, к тому же, далеко не является очевидным.

Если это так, становится понятным отчаяние венесуэльской оппозиции, группирующейся вокруг фигуры Гуайдо. Он растерял свою внезапно приобретённую в начале прошлого года популярность, и с каждым безрезультатно проходящим месяцем всё больше походил на политический труп. Эта безысходность и переоценка своих сил, обычная для венесуэльской оппозиции, вполне могли подтолкнуть ее к ещё одной провальной попытке свержения Мадуро – потому что терять было, в общем-то, нечего.

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