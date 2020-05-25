 

Ингеборга Дапкунайте рассказала о том, как ей дается самоизоляция: “Я не заметила, как прошли эти два месяца”

25.05.2020, 15:18, Разное

Успех первого сезона детективного сериала “Мост” получился во многом благодаря игре Михаила Пореченкова и Ингеборги Дапкунайте. Российско-эстонские отношения двух коллег завораживают своей искренностью и в то же время неоднозначностью.

Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков в сериале “Мост”Миша – прекрасный партнер. Самый лучший, – сказала Ингеборга на онлайн-премьере второго сезона сериала.

Ингеборга Дапкунайте

Съемки продолжения проекта не потребовали никаких ухищрений и спецпропусков – второй сезон “Моста” снимали в Санкт-Петербурге, вслед за первым в 2018 году. Из сложностей – Ингеборге пришлось вновь с “нуля” учить эстонский язык. Только кажется, что все прибалтийские языки похожи. Актриса, родившаяся в Вильнюсе, хотя и живет в Москве, говорит с заметным акцентом. Однако литовский язык не имеет ничего общего с эстонским. Эстонский язык относится к финно-угорской группе, он схож с финским и даже венгерским. А вот литовский и латышский относятся к балтийской индоевропейской языковой группе. С актерами из Таллина Ингеборге приходилось общаться на русском или универсальном международном английском. 

Кадр из второго сезона сериала “Мост”Во время zoom-конференции после премьеры проекта Ингеборга Дапкунайте рассказала о том, как переживает временную изоляцию. Оказалось, особенных изменений в своем образе жизни она не отмечает.

Участники конференции: кинокритик Егор Москвитин, актриса Ингеборга Дапкунайте, генеральный директор Start Юлия Миндубаева и генеральный продюсер продакшн-компании ВайТ Медиа Юлия СумачеваЯ не заметила, как прошли эти два месяца. Все равно очень много работы. Происходят онлайн-конференции, zoom-встречи, и, как ни странно, очень интересно жить в этих обстоятельствах. После карантина я, конечно же, первым делом встречусь с мамой, которая находится в другом городе. Разлука с ней – это, наверное, самое трудное, а все остальное – нет. Пока все здоровы, к счастью. Хотя у меня есть приятели и друзья, которые болели. И это заставляет быть очень осторожным,- сказала Ингеборга.



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