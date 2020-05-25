В розовом цвете: Пэрис Хилтон с бойфрендом Картером Реумом на велосипедной прогулке в Малибу

25.05.2020, 15:18, Разное

Сидеть дома на самоизоляции в Малибу довольно трудно: рядом плещется океан, столбик термометра показывает +21 и солнце даже не думает прятаться за тучами. Папарацци такая погода только на руку, ведь знаменитости покидают свои убежища с высокими заборами и выходят развеяться. Так, фотографам впервые за долгое время удалось запечатлеть Пэрис Хилтон с ее новым бойфрендом, бизнесменом Картером Реумом, на велосипедной прогулке на местном пляже. Пара целовалась, обнималась, наслаждалась видами, и в какой-то момент остановилась в пляжном баре заказать освежающий смузи.

При выборе стиля велосипеда и своего собственного образа 39-летняя Пэрис осталась верна себе: транспорт – неизменно розовый – с украшенным стразами сиденьем и розовой корзинкой; а на самой Пэрис – плюшевый костюм от Juicy Couture и такие же плюшевые кошачьи ушки. Судя по тому, что Картер разъезжал на таком же розовом велосипеде, вкус возлюбленной его полностью устраивает.

Подробности романа Пэрис и Картер известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Они знакомы друг с другом около месяца, – рассказывал инсайдер в январе. – И очень счастливы вместе. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.

Избранник Пэрис – бизнесмен. Вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству.