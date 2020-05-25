 

Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавируса

25.05.2020, 15:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил постепенное улучшение эпидситуации, однако порекомендовал гражданам не расслабляться, а готовиться ко второй волне распространения коронавируса.

«Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», – передает БелТА заявление Лукашенко.

По его словам, ситуация с COVID стабилизировалась и даже пошла на снижение в Минской и Могилевской областях.

Он подчеркнул, что контроль за заболевшими и граждан, находящихся в группе риска проходит в ежедневном режиме, утром и вечером.

«Но ни в коем случае нельзя расслабляться», – подытожил Лукашенко.

Напомним, в начале мая президент выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса и заверил, что буквально через месяц белорусы забудут о коронавирусе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / У Лещенко подтвердили коронавирус

22.04 / Трамп объявил о приостановке приема иммигрантов в США

10.04 / Черновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве

20.05 / Цена нефти сорта Brent впервые с 10 марта превысила 36 долларов

30.03 / Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

11.05 / Заразившийся коронавирусом владелец “Спартака” Федун идет на поправку

19.05 / Гордон: Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю “зраду”, будет стыдно

08.05 / El Periódico – через 75 лет после окончания Второй мировой мир изменился — и не в лучшую сторону

27.04 / В Таджикистане из-за угрозы эпидемии объявили каникулы в школах и остановили чемпионат по футболу

29.04 / Потери украинской туристической отрасли от COVID-19 оценили в $1,5 млрд. Рассказали, как облегчат налоговую нагрузку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска