В Германии призвали Москву поддержать иностранные предприятия в России

25.05.2020, 15:16, Новости дня

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал Москву оказать финансовую поддержку иностранным предприятиям на территории РФ в связи с пандемией коронавируса.

«Германии сейчас важно осуществить структурные реформы, инвестировать в ключевые технологии, диверсифицировать цепочки поставок и сделать их более конкурентными. РФ также может улучшить свою экономическую среду. Нам нужно больше безопасности в конкурентной борьбе, государственная поддержка для иностранных предприятий, которые работают в России», – сказал министр в видеообращении к участникам конференции «Потсдамские встречи», которая в посвящена теме «Германия – РФ – ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности».

По словам Альтмайера, сотрудничество с Россией стало одним из главных пунктов работы в качестве министра экономики. Хотя отношения между Берлином и Москвой «по известным причинам обременены», важно, что «мы конструктивно сотрудничаем, сообща с нашими соседями в Европе и Азии», подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что совершил четыре рабочих визита в Москву с момента вступления в должность в марте 2018 года, провел многочисленные двухсторонние переговоры в Берлине с представителями российского правительства, общественных организаций.

В конце апреля работающие в РФ немецкие компании призвали российское правительство вновь запустить экономику после почти месячной остановки, вызванной пандемией коронавируса.