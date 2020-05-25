 

В Германии призвали Москву поддержать иностранные предприятия в России

25.05.2020, 15:16, Новости дня

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал Москву оказать финансовую поддержку иностранным предприятиям на территории РФ в связи с пандемией коронавируса.

«Германии сейчас важно осуществить структурные реформы, инвестировать в ключевые технологии, диверсифицировать цепочки поставок и сделать их более конкурентными. РФ также может улучшить свою экономическую среду. Нам нужно больше безопасности в конкурентной борьбе, государственная поддержка для иностранных предприятий, которые работают в России», – сказал министр в видеообращении к участникам конференции «Потсдамские встречи», которая в посвящена теме «Германия – РФ – ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности».

По словам Альтмайера, сотрудничество с Россией стало одним из главных пунктов работы в качестве министра экономики. Хотя отношения между Берлином и Москвой «по известным причинам обременены», важно, что «мы конструктивно сотрудничаем, сообща с нашими соседями в Европе и Азии», подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что совершил четыре рабочих визита в Москву с момента вступления в должность в марте 2018 года, провел многочисленные двухсторонние переговоры в Берлине с представителями российского правительства, общественных организаций.

В конце апреля работающие в РФ немецкие компании призвали российское правительство вновь запустить экономику после почти месячной остановки, вызванной пандемией коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / WSJ – борьба с коррупцией в жизни даётся Зеленскому труднее, чем на телеэкране

01.04 / Путин анонсировал заявление по новым мерам поддержки экономики

27.03 / Видео: Коронавирус косит мировых лидеров

26.03 / Китайские ученые предупредили об опасности заразившихся коронавирусом

30.03 / Российские школьники в рамках «Большой перемены» позвонят пожилым родственникам и знакомым

27.04 / Уральского священника лишили права проповеди после отрицания коронавируса

11.04 / Стало известно об ограничении въезда легковых машин в Москву

14.04 / Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности за дезинформацию

12.04 / Кабмин Украины выделил 10 млн грн на гуманитарную помощь Албании в связи с землетрясением в ноябре 2019 года

29.03 / Российская госкомпания “Роснефть” продала все активы в Венесуэле правительству РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска