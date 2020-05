В Индии зафиксировали самый большой суточный прирост новых случаев коронавируса

25.05.2020, 15:15, Новости дня

За последние сутки в Индии коронавирус был подтвержден у 6977 человек, сообщило в Twitter министерство информации страны.

Это самый большой суточный прирост с начала вспышки эпидемии, отметило издание India.com.

В целом коронавирус подтвержден уже у 138 845 индийцев. От инфекции умер 4021 больной (+154 за сутки).

57 721 человек уже вылечился от коронавирусной инфекции (+3280 за последних 24 часа), 77 103 продолжают болеть.

Самым пострадавшим от коронавируса индийским штатом является Махараштра, где зафиксировали 50 231 случай коронавирусной инфекции. На втором месте – Тамилнад (16 277), на третьем – Гуджарат (14 056).

#CoronaVirusUpdates: #COVID19 India Tracker

(As on 25th May, 2020, 08:00 AM)

Confirmed cases: 138,845

Active cases: 77,103

Cured/Discharged/Migrated: 57,721

Deaths: 4,021#IndiaFightsCorona#StayHome #StaySafe @ICMRDELHI

Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/KHCNDsZPnd

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 25, 2020

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, Индия вышла на 10-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом, опередив Иран.

Как сообщил Индийский совет медицинских исследований, в стране провели более 3 млн тестирований на коронавирус. Население Индии составляет более 1,3 млрд жителей, это вторая по численности населения страна в мире.

17 мая индийские власти решили до конца месяца продлить карантин с некоторым его ослаблением. С 25 мая в стране возобновили внутренние авиаперевозки, сообщило издание Indian Express.

В интервью Week один из ведущих индийских вирусологов Джейкоб Джон предположил, что рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться до конца лета, и только в конце первой недели августа эпидемия пойдет на спад. Он считает, что жертвами коронавируса в стране в течение четырех-пяти месяцев может стать несколько миллионов человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,17 млн выздоровели.