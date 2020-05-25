 

“Надевали противогаз и стреляли над головой”. Полицейских из Кагарлыка, которых задержали после изнасилования женщины, также подозревают в пытках

25.05.2020, 15:15, Новости дня

Полицейские Кагарлыкского отдела полиции Киевской области, которых задержали после изнасилования 26-летней женщины, подозреваются в применении силы к мужчине, который находился в отделении полиции, сообщило Государственное бюро расследований.

Задержанные – оперуполномоченный и начальник одного из секторов Кагарлыкского отдела полиции. Издание “Deтектив.info” выяснило, что оперуполномоченному 29 лет, начальнику сектора (он капитан полиции) – 35. 

По предварительным данным, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля (надевал на нее противогаз и наручники, стрелял из табельного оружия над головой), а также несколько раз ее изнасиловал. 

В ГБР сообщили, что задержанных также подозревают в избиении мужчины, который находился в отделении полиции одновременно с потерпевшей женщиной. 

“Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа”, – проинформировали в ведомстве. 

Заместитель прокурора Киевской области уточнил в Facebook, что таким образом правоохранители пытались заставить потерпевших признаться в совершении корыстных преступлений.  

Прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідуються…

Posted by Roman Mazuryk on Esmaspäev, 25. mai 2020

Уголовное производство открыто по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождались насилием). В ближайшее время задержанным должны сообщить о подозрении и избрать им меру пресечения. 

После новостей о возможном совершении преступлений правоохранителями глава Национальной полиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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