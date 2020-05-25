Суд во Флориде высказался против ограничения избирательных прав осужденных преступников

25.05.2020, 15:10, Новости дня

ТАЛЛАХАССИ, ФЛОРИДА – Закон Флориды, требующий, чтобы лица, осужденные за тяжкие преступления, оплачивали судебные издержки в рамках отбытия наказания, а до этого момента лишались избирательного права, является неконституционным в отношении тех, кто не может платить или не может установить сумму своего долга. Такое постановление издал в воскресенье федеральный судья.

125-страничное постановление выпустил окружной судья Роберт Хинкл в Таллахасси. Речь идет о законе штата, реализующем принятое на референдуме 2018 года положение, которое предусматривает автоматическое восстановление избирательных прав для многих преступников, отбывших свое наказание. При этом возглавляемое республиканцами законодательное собрание штата оговорило, что оплата штрафов и судебных издержек является частью наказания в дополнение к тюремному заключению.

Хинкл признал, что ему едва ли принадлежит последнее слово в этом деле, и он ожидает, что администрация республиканского губернатора Рона Десантиса обжалует его решение.

Дело может иметь серьезные последствия в важных предвыборных битвах, учитывая, что во Флориде насчитывается примерно 774 тысячи преступников, лишенных права голоса из-за финансовых обязательств. Многие из них – афроамериканцы, которые, предположительно, являются демократами. При этом, однако, неясно, каковы общие политические предпочтения этой группы, и какая доля из них будет голосовать.

Судья назвал установленное во Флориде правило «платой за голос», которая неконституционна для лиц, «которые по остальным критериям имеют право голосовать, но действительно не имеют возможности выплатить требуемую сумму».

Дополнительные сложности связаны с определением общей суммы штрафов и других судебных издержек, которые осужденные должны заплатить, если они хотят проголосовать. По некоторым оценкам, сотрудникам избирательных органов потребуется несколько лет, чтобы определить эти суммы для тех, кто уже подал такую заявку. Хинкл заявил, что запрещать избирателю, чей долг не может быть «определен с должной тщательностью», неконституционно.

Хинкл постановил, что штат должен потребовать от сотрудников избирательных органов разрешить осужденным запрашивать консультативное заключение о сумме их долга, что, фактически, перекладывает бремя запросов такой информации на избирательные органы. Если в течение трех недель ответа не поступит, заявителю нельзя запретить зарегистрироваться в качестве избирателя, говорится в постановлении.

Хинкл заявил, что требование оплачивать штрафы и возмещать ущерб конституционно для тех, «кто может платить», если сумма может быть определена.

Дело «Келвин Джонс против Рона Десантиса» объединило пять исков, поданных защитниками преступников, лишенных избирательного права. Среди этих защитников – Американский союз гражданских свобод (АСГС), Бреннановский центр, и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

«Это огромная победа для избирательного права, – говорит Джули Эбенстейн, старший юрисконсульт проекта АСГС “Право голоса”. – Суд признал, что обуславливать право голоса возможностью человека платить – неконституционно. Это постановление означает, что сотни тысяч жителей Флориды смогут стать частью электората и принять участие в предстоящих выборах».

Положение, одобренное на референдуме 2018 года, так называемая «Поправка 4», не распространяется на лиц, осужденных за убийство и изнасилование, которые лишаются избирательного права насовсем, безотносительно их финансовых обязательств.