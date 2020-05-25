Российский прокурор потребовал приговорить Пола Уилана к 18 годам тюрьмы

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25.05.2020, 15:10, Новости дня

Российские прокуроры в понедельник запросили 18 лет тюремного заключения в качестве наказания для американца Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, которого судят в Москве по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщили российские СМИ.

Сообщается также, что о решении суда будет объявлено 15 июня.

Напомним, что Пол Уилан, гражданин США, обладающий также британским, канадским и ирландским паспортами, был задержан в декабре 2018 года и обвинен в шпионаже.

Москва утверждает, что Уилан был пойман с поличным. Уилан отвергает предъявляемые ему обвинения и заявляет, что стал жертвой провокации.



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