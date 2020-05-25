Вопрос дня: Какие курорты планируют открыться летом 2020 года?

25.05.2020, 15:08, Новости дня

В основном европейские.

Россия, возможно, возобновит международное авиасообщение с июля. По крайней мере, с таким прогнозом в середине мая выступил глава Минтранса. Это означает, что желающие провести свой отпуск вне страны россияне теоретически все же смогут это сделать. Если, конечно, не побоятся вируса или ограничительных мер, с которыми так или иначе придется столкнуться на новой земле.

Испания

«Сегодня мы посылаем всем сообщение: Испания ждет вас с июля», – с такими словами 21 мая выступил премьер-министр страны Педро Санчес.

И речь тут не только о внутреннем туризме, но и о внешнем тоже – Испания все еще остается любимой точкой отдыха для жителей многих менее теплых стран Евросоюза, ее ежегодно посещают около 80 млн человек.

При этом еще в апреле, когда в Испании был пик эпидемии, местные власти довольно уверенно говорили о том, что до конца года курорты страны не откроются. Видимо, угроза экономического краха перевесила – на туризм приходится около 11% ВВП страны, и без него Испании было бы крайне сложно восстанавливаться.

Как именно испанцы намерены обеспечить противовирусную безопасность – свою и приезжих, пока до конца не ясно. Конечно, предложений вроде обязательного масочного режима на пляжах, которое недавно озвучил мэр Геленджика, в Испании не поступает, но вот речь о кабинках из плексигласа уже заходила. Судя по всему, муниципалитеты и отели должны будут решать проблему социального дистанцирования самостоятельно. Власти Малаги, например, планируют открывать крупнейшие пляжи только для организованных туристов, прибывших туда на специальных автобусах – так будет легче контролировать потоки людей.

Италия

Идея «кабинок из плексигласа» возникла именно тут, в курортном Римини. Но вряд ли стоит их там ждать – глава спасательной службы города заявил, что люди, загорающие в таких кабинках, просто «умрут от обезвоживания».

На самом деле Италия открывается для туристов практически раньше всех – граждане шенгенских стран могут поехать туда уже с 3 июня. По прочим туристам сроков пока нет, но если страна послушает рекомендации Еврокомиссии, то с 15 июня границы, возможно, откроют и для остальных.

При этом в стране не сказать, что ввели строгие требования для приезжих, нужны только маски в общественных местах, и все. Остальное ляжет на плечи бизнеса – отели, рестораны и им подобные заведения должны будут обеспечить возможности для дистанцирования.

Греция, Кипр

Обе страны открываются по схожему сценарию – они выпустили списки государств, откуда пустят к себе туристов. У Греции в списке 20 стран, у Кипра – 19. РФ нет ни в одном. Остров открывается с 20 июня, Греция – с 1 июля.

Греки при этом будут более лояльны к туристам – там долго не могли определиться, тестировать ли приезжих, требовать у них сертификат об отсутствии вируса, либо вообще не поднимать этот вопрос, и в итоге решили остановиться на выборочных проверках на месте.

Киприоты же разделили 19 разрешенных стран на две категории, А и В. В первой будут 13 «безопасных» стран, и туристам оттуда никакие сертификаты не понадобятся. Жителям же шести стран из категории В придется за 72 часа до вылета на Кипр сдать тест на наличие вируса и показать его в аэропорту после посадки. «Положительных» туристов в страну не пустят.

Турция

Турция открылась 20 мая, но только для медицинских туристов из 31 страны, в том числе России. То есть пока в страну можно приехать для лечения. Для этого придется подать заявку в специализированное турецкое агентство, затем получить одобрение и потом уже покупать билеты.

При этом за пределы госпиталя человека не выпустят – так что желающим искупаться в море придется искать клинику со своим пляжем. Кроме того, либо за 48 часов до вылета, либо сразу после придется сдать тест на коронавирус.

Что же касается обычного пляжного туризма, то турецкие власти собираются перезапускать его в июне. В начале месяца будет опубликован список «безопасных» стран, и РФ в нем, вероятнее всего, не будет. Власти думают открыть страну для россиян в середине июля. Но для этого сначала должно открыться международное авиасообщение, о котором говорил Евгений Дитрих.

Некоторые ограничительные меры в курортных зонах, по всей видимости, сохранятся – туристам придется носить маски, а на пляж добираться только организованно, на шаттлах.

Болгария

Болгарские курорты откроются 1 июля, и жителей отдельных стран попросят показать сертификат здоровья с результатом анализа на коронавирус. Причем власти действуют точечно – списка разрешенных стран пока нет, они договариваются с руководителями других государств в индивидуальном порядке. Пока у болгаров есть соглашения об ослаблении пограничного режима с греками и сербами, они также ведут переговоры с немцами и австрийцами.

Для россиян Болгария пока закрыта, но туроператоры уже планируют туры на август.

ОАЭ

Большинство эмиратов начали ослаблять карантинные меры с конца апреля, только вот туризма это не касается. Глава департамента туризма Дубая хоть и обнадежил желающих отдохнуть там заявлением об июле как о времени, когда иностранцев допустят в эмират, сразу оговорился, что даты могут отъехать и на сентябрь. Объяснил он это тем, что пара месяцев может уйти на отладку новой системы туризма, направленной на социальное дистанцирование.

Мальдивы

По Мальдивам ситуация прояснится 8 июня – в этот день рекламщики, продвигающие островное государство, проведут онлайн-брифинг по туристическим перспективам страны.

Предварительных вариантов два. Первый схож с дубайским и предусматривает формальный запуск международного авиасообщения с июля, а фактический переход к сезонному туризму – в октябре. Если же власти сочтут, что пока открывать страну слишком рано, то сроки сдвинутся на начало 2021 года.

Таиланд, Индонезия, Вьетнам – «закрыты» летом

Таиланд будет закрыт для всех иностранных туристов как минимум до четвертого квартала 2020 года, то есть до октября, сообщали местные власти в середине мая. Причем впоследствии они собираются частично отбить свои расходы на борьбу с вирусом за счет туристов, включив небольшой налог до 9 долларов в стоимость каждого авиабилета из-за рубежа. Первыми в страну допустят соседей из Китая и стран Юго-Восточной Азии, а когда дойдет очередь до РФ и дойдет ли в 2020 году, пока непонятно.

Схожая ситуация и в Индонезии, власти Бали уже объявили, что раньше октября на остров иностранным туристам не попасть.

Вьетнам, возможно, откроют быстрее – внутренний туризм в стране уже запустили, но относительно рейсов из других стран вестей пока нет.

В целом же власти юго-восточных стран можно понять – в некотором смысле им повезло, что пандемия выпала на низкий сезон, поэтому у них нет нужды открывать границы раньше срока.

Рекомендации властей

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник призвал россиян не торопиться планировать зарубежные туристические поездки.

«Я прошу наших граждан не торопиться», – призвал глава правительства, отметив, что «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». «Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», – добавил Мишустин.

«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», – заключил премьер.

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