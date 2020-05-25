«Центр управления будущим» появится в Пермском крае

25.05.2020, 15:08, Новости дня

«Центр управления будущим» откроют в Пермском крае на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование», созданного в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Наука»сообщил исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сегодня мы приняли решение создать «Центр управления будущим». Я считаю, что существующие подходы к планированию будущего «Стратегия 2020», «Стратегия 2030», планы социально-экономического развития до 20-го или 30-го года устарели и не соответствуют вызовам новой эпохи и нуждам людей. Поэтому задачи Центра – сформулировать образ будущего Пермского края в контексте наиболее успешных мировых и общероссийских трендов развития, опираясь на мощнейший экономический, научный и человеческий потенциал нашей земли», – написал он в Instagram.

Махонин уточнил, что «Центр управления будущим» сформирует стратегический документ, который будет регламентировать, какие отрасли экономики края надо развивать и поддерживать, как должно быть устроено пространственное развитие городов и поселков региона на 10 лет вперед. Центр позволит сохранять существующие и создавать новые рабочие места, формировать запрос на подготовку специалистов в вузах и техникумах, чтобы пермские выпускники были всегда востребованы на меняющемся рынке труда, передает ТАСС.

НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН), Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в кооперации с предприятиями реального сектора экономики. НОЦ заключил партнерские соглашения с компаниями «Лукойл», «Уралхим», «Уралкалий», ведутся переговоры и с другими промышленными предприятиями региона.

На финансирование научных исследований и разработок по семи направлениям пермского НОЦ в 2019 году было выделено 2 млрд рублей, было зарегистрировано более 50 патентов, создано 120 высокотехнологичных рабочих мест, выполнено 190 контрактов на исследования и разработки для бизнеса.