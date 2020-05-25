Зампрокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на взятку

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25.05.2020, 15:08, Новости дня

Правоохранительные органы задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки», – цитирует ТАСС Черединину.

Ранее в Петербурге следователя полиции по особо важным делам задержали у здания регионального главка МВД при получении транша взятки.



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