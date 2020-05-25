Volkswagen обязали выплатить компенсацию пострадавшим от “дизельгейта” клиентам

25.05.2020, 14:55, Новости дня

Федеральный суд Германии постановил, что компания Volkswagen обязана выплатить компенсацию клиентам, которые приобрели автомобили с дизельными двигателями, передает Reuters.

Как отмечается, решение суда стало серьезным ударом для автопроизводителя на его внутреннем рынке, поскольку компания продолжает нести потери после скандала с выбросами — так называемого "дизельгейта".

Высший суд Германии по гражданским спорам постановил, что те, кто приобрел эти транспортные средства, в принципе имеют право на получение компенсации ущерба.

Постановление, которое позволит владельцам возвращать свои транспортные средства для частичного возмещения покупной цены, служит образцом для примерно 60 тысяч судебных процессов, которые все еще находятся на рассмотрении в нижестоящих немецких судах.

Скандал с устройствами управления двигателем, которые маскировали чрезмерные выбросы оксидов азота, до сих обошелся Volkswagen в сумму более 30 миллиардов евро (32,7 миллиарда долларов) в виде убытков и штрафов, в основном наложенных на территории Соединенных Штатов.

В Соединенных Штатах власти запретили использование пострадавших автомобилей на дорогах после того, как в дизельных двигателях были обнаружены так называемые устройства, которые указывали на заниженный уровень выбросов, что вызвало требования о компенсации со стороны клиентов компании.

Европейские власти, однако, не стали запрещать использование автомобилей VW на дорогах региона, что привело к тому, что Volkswagen заявил, что претензии на компенсацию от клиентов не имеют под собой оснований.

Вместо этого европейские власти заставили Volkswagen обновить свое программное обеспечение, чтобы обеспечить активацию фильтров против загрязнения, и оштрафовали Volkswagen за мошенничество и административные ошибки.