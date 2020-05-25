 

Чемпионка Украины по боксу: травля Усика – это чей-то заказ

25.05.2020, 14:55, Новости дня

"Александр Усик – это человек, который сделал для Украины в тысячи раз больше, чем все эти так называемые журналисты, которые сейчас на него нападают. Я не могу с этим мириться", — сказала в прямом эфире программы "60 минут" чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник.

"Скорее всего, травля Усика – это заказ и за этим кто-то стоит", — считает спортсменка.

Так она отреагировала на слова украинской журналистки Янины Соколовой, раскритиковавшей бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика за его мнение относительно всех "диванных экспертов". Также г-жа Соколова подчеркнула, что Усик не признает российскую агрессию в отношении Украины в Крыму и в Донбассе.

Елена Колесник даже вызвала Янину Соколову на бой за ее оскорбления в адрес Александра Усика.

Кроме того, Колесник записала видеообращение, в котором заявила, что критиковать надо не великого спортсмена, прославившего свою страну, а украинские власти. "Мои друзья, я и мои родственники в шоке от ситуации в стране. От невозможности работать, от невозможности платить коммунальные налоги, невозможности покупать еду. Почему мои друзья должны уезжать за границу в надежде подтирать какому-то пожилому европейцу задницу и собирать клубнику?" – эмоционально заявил спортсменка.



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