В большинстве районов Карелии с 26 мая откроются торговые центры

25.05.2020, 14:55, Новости дня

В соответствии с распоряжением губернатора Артура Парфенчикова в большинстве районов Карелии с 26 мая откроются торговые центры. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

Все торговые точки обязаны строго соблюдать санитарные меры, в том числе, масочный режим. Также сотрудники магазинов будут следить за количеством покупателей для соблюдения антивирусной дистанции. Нормы таковы: магазины площадью менее 200 кв.м. — 1 человек на 20 м², более 200 м² — 1 человек на 30 м². Крупные ТЦ — 1 человек на 50 м².

Чтобы помочь покупателям быстро сориентироваться, небольшие отделы в торговых комплексах разместят перед входом информацию о правилах нахождения в магазине. На территории нанесут разметку с дистанцией 4 метра, установлены санитайзеры. Помещения будут регулярно дезинфицироваться.

Как отметил глава региона, торговые центры возобновят свою работу в тестовом режиме до 1 июня. Между тем, в ряде районов области магазины пока не откроются. В Олонецком районе зафиксирован рост числа заболевших COVID-19. Тревожная ситуация — в Сортавальском, Лахденпохском районе, а также в Питкярантском. В самой Питкяранте на въездах установлены КПП, но ограничения на торговлю сняты. В Сегеже ТЦ не откроются, в отличие от магазинов в районе.

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ГТРК "Карелия"