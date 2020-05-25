 

Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили животных из-за долга

25.05.2020, 14:53, Новости дня

Арендаторы ООО «Планета» во Владивостоке съехали из помещения, в котором находился контактный зоопарк, из-за накопившегося долга, при этом часть животных забрали с собой, оставшиеся оказались без крова.

«Несколько дней без пищи и ухода – в таких условиях оказались обитатели контактного зоопарка, который располагался в здании городского океанариума на Батарейной, 4. Собственники животных задолжали муниципальному предприятию немалую сумму за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы. Сейчас о них заботятся сотрудники океанариума, дальнейшую судьбу живого «имущества» будут решать в суде», – сообщается на официальной странице администрации Владивостока в Facebook.

Уточняется, что арендаторы за время карантина задолжали руководству зданию океанариума, в котором находился контактный зоопарк, сумму в 350 тыс. рублей. Кроме того, от «всех предложений рассрочки, которые поступали от руководства муниципального предприятия, арендаторы отказались» и в итоге освободили помещения.

«Каково было наше удивление, когда сотрудник во время обхода в минувшую пятницу обнаружил в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их», – приводятся в сообщении слова директора океанариума Александра Суворова.

На данный момент сотрудники океанариума ухаживают за двумя енотами, двумя дикобразами, филином, вороном, белкой, улитками ахотины и парой попугаев. Всех животных осмотрели специалисты, подобран и подходящий рацион. Все расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума, говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2020 года в РФ изменились правила госнадзора, вступили в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными», запрещающие контактные зоопарки.



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