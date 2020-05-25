Тело ребенка нашли в Мурманской области во время поисков пропавшей девочки

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25.05.2020, 14:53, Новости дня

Спасатели обнаружили тело ребенка в реке на юге Мурманской области, где разыскивали пропавшую четырехлетнюю девочку, сообщили в региональном СУСК.

Девочка пропала 23 мая вечером возле бурной реки в селе Алакуртти Кандалакшского района, к поискам привлечены эхолот и квадрокоптер.

«Обнаружено тело ребенка, по приметам схожего с пропавшей в субботу вечером девочкой. Опознание проводится. Тело обнаружено в реке», – приводит сообщении ведомства РИА «Новости».

По данным следствия, девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ребенка видели играющей на берегу около воды. О пропаже заявили в полицию родители. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее в Подмосковье в коробке из-под обуви нашли тело младенца. 



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