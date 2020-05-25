Обновленный Geely Jiaji поступил в продажу

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25.05.2020, 14:50, Новости дня

Китайская компания Geely сообщила о старте продаж нового минивэна Jiaji, который разрабатывался с привлечением специалистов Volvo.

В свою очередь, разработчики применили здесь платформу, которая используется в популярном паркетнике XC40. Новый кроссовер получил стильную светодиодную оптику, крупные задние фонари, панорамную крышу, а также другие продвинутые опции. Вместе с тем автомобиль оснащается 1,5- и 1,8-литровыми бензиновыми моторами.

В продажу также намерены запустить гибридную модификацию, однако ее характеристики пока не раскрываются публике. Приобрести новый недорогой минивэн Jiaji станет возможным на китайском рынке по цене от 954 тысяч рублей в эквиваленте на российскую валюту. О поставках на российский рынок пока данных нет.



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