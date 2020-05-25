Realme представила новый смартфон X3 SuperZoom

25.05.2020, 14:50, Новости дня

Китайская компания Realme официально презентовала новый флагманский смартфон под названием X50 Pro Player.

Преимуществом данном аппарата является мощный процессор Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения. Также смартфон получит мощную быструю зарядку на 65 Вт. Модель обладает качественным дисплеем с частотой обновления кадров 90 гц. Кроме того, размер постоянной памяти составляет 128 гигабайт. Новинка имеет батарею на 4200 мАч, чего вполне достаточно для длительной работы.

Основная камера получила четыре объектива с главным датчиком 48 мегапикселей. Что касается фронтальной камеры, то она имеет сдвоенный модуль на 16+2 мегапикселя. Приобрести аппарат в базовой версии можно за 380 долларов.