Fiat может выпустить новую модель под названием 500XL

25.05.2020, 14:50, Новости дня

Зарубежные СМИ сообщают, что компания Fiat объединит модели 500X и 500L в одну машину для следующего поколения, которое должно использовать те же основы, что и недавно выпущенный полностью электрический автомобиль 500.

Внедорожник и MPV версии существующей модели 500 были в продаже с 2014-го и 2012 года соответственно. Модель 500X была сильным игроком Fiat, ежегодные продажи которого за последние пять лет выросли с 75 тыс. до 105 тыс. единиц. У модели 500L дела на рынке идут не очень хорошо. По результатам 2014 года продажи данного транспортного средства составили 95 тыс. единиц. В прошлом году производитель продал 36 тыс. экземпляров этой модели. Объясняется это смещением интереса покупателей от MPV к кроссоверам и внедорожникам. Семиместный автомобиль до сих пор продается в Италии в качестве модели 500L Wagon, но не на ключевых рынках, таких как Великобритания, Франция или Германия.

В нормальных жизненных циклах автомобилей модель 500L является просроченной заменой, а новая версия машины 500X прибудет только в 2021 году. Но босс Fiat Оливье Франсуа в интервью зарубежному порталу Auto Express заявил, что, когда новое поколение появится, это, вероятно, будет единственная модель 500XL вместо двух транспортных средств.

Глава бренда отметил, что семейный транспорт также является хорошим кандидатом на электрификацию, потому что он рассчитан на длительные поездки по городу, множество остановок, а также поездки на учебу и работу.

Франсуа Оливье заявил, что машина, представляющая собой смесь X и L, увидит свет не очень скоро.

Зарубежные эксперты предполагают, что модель 500XL будет использовать новейший дизайн передней части, который получил представитель модельного ряда под названием 500, а также будет иметь вытянутую колесную базу для освобождения места, необходимого для установки мощной аккумуляторной батареи. В салоне машины могут появиться информационно-развлекательные и коммуникационные системы от модели 500 Electric.

Исчезновение более крупного, более практичного автомобиля 500L может создать проблемы для Fiat. Но бренд надеется быстро расширить свой так называемый семейный ассортимент, включая полноразмерный внедорожник, конкурирующий с Nissan Qashqai.

До появления новой модели следует ожидать, что новые версии машин 500X и 500L получат те же силовые установки, имеют автомобили 500 и Panda.