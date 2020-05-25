Первую в Европе пересадку легких пациенту с коронавирусом провели в Вене

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25.05.2020, 14:48, Новости дня

В медицинском университете Вены провели первую в Европе операцию по пересадки легких пациенту с коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.

Операция была проведена в прошлый понедельник 45-летней женщине, у которой была острая легочная недостаточность. На протяжении месяца дыхание пациентки поддерживали с помощью циркуляционного насоса. Когда стало понятно, что легкое женщины спасти невозможно, было принято решение о трансплантации, передает РИА «Новости».

«По нашему мнению, сейчас она в отличном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны. Но еще потребуется достаточно времени, прежде чем мы, надеюсь, в итоге выпишем ее из больницы», – отметил руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко.

Он добавил, что критическая фаза позади, медики настроены оптимистично. За неделю до трансплантации легких женщину на вертолете австрийских ВС доставили в Вену из Клагенфурта. К этому моменту в ее ПЦР-тесте еще обнаруживались частицы коронавируса, но они уже утратили способность к заражению.

У пациентки не было сопутствующих заболеваний, и до заражения коронавирусом два месяца назад с ее здоровьем все было в порядке. Врачи считают, что это способствовало успешному исходу операции, сейчас женщина идет на поправку.

Ранее ученые выявили особенность в легких погибших от коронавируса людей. 



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