Путин обсудил с премьером Ирака рынок нефти

25.05.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьером Ирака Мустафой Каземи взаимодействие в целях стабилизации мирового рынка углеводородов, информирует Кремль.

«В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля отмечает, что лидеры двух стран обсудили взаимодействие «в целях стабилизации мирового рынка углеводородов».

«Дана позитивная оценка достигнутым при участии РФ и Ирака договоренностям в формате «ОПЕК плюс», ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса. Отмечена важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении», – информирует Кремль.

Также стороны уделили внимание сирийскому урегулированию – Путин и Каземи условились координировать шаги по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирии, восстановлению суверенитета этой страны и территориальной целостности.

«Владимир Путин также поздравил премьер-министра Ирака и иракский народ с праздником Ураза-байрам. Достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях», – говорится в сообщении.

Отметим, что мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром коррекционно растут после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и Китая.