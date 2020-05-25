Экс-глава Минздрава Пензенской области осужден за изнасилование

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25.05.2020, 14:48, Новости дня

Сосновоборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам заключения по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Стрючков был задержан в мае прошлого года по подозрению в том, что он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Суд 26 февраля приступил к рассмотрению дела Стрючкова в закрытом режиме, вину он не признал.



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