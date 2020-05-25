Пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха установлен в России

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25.05.2020, 14:30, Новости дня

Уровень загрязнения воздуха на территории РФ в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, следует из выводов аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.

В частности, в январе-марте 2020 года в РФ зафиксировали 44 случая повышенного загрязнения воздуха, что на 57% больше аналогичного показателя 2019 года. Кроме того, это почти половина всех случаев загрязнения, которые произошли в 2018 году, передает РБК.

Больше всего от вредных выбросов пострадали Бурятия (21 случай), Забайкалье (восемь случаев) и Красноярский край (семь случаев). Среди основных загрязнителей – предприятия в металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ.

В пресс-службе Минприроды подтвердили, что выводы компании совпадают с данными Росгидромета.

Между тем, в апреле сообщалось, что из-за снижения интенсивности движения автотранспорта и режима самоизоляции в Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась на 30-70% по сравнению с рабочими днями.



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