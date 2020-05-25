Для обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина США потребовали 18 лет колонии

25.05.2020, 14:30, Новости дня

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина США и еще трех государств Пола Уилана, обвиняемого Россией в шпионаже, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Сам Уилан в последнем слове сообщил о невиновности и попросил его оправдать.

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже 15 июня.

Гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение идет в закрытом режиме.

Уилан – бывший морской пехотинец США и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.