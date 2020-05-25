Элина Камирен обвиняет Александра Задойнова в нежелании видеться с дочкой Александрой

25.05.2020, 14:30, Разное

Элина Камирен пояснила об Александре Задойнове, который вернулся в «Дом-2». Экс-участница шоу обвиняет его в нежелании видеть дочку Александру и в увиливании выплат алиментов.

Александр Задойнов появился в «Доме-2» со своей женой Ксенией. Возлюбленные приняли решение поучаствовать в конкурсе «Свадьба на миллион». У семьи есть трудности с зачатием малыша и они полагают, что на проекте смогут разрешить вопрос. Элина Кармен удержалась от комментариев по поводу прихода Александра Задойнова в шоу, но при общении с подписчиками решила высказаться об отце дочки Александры.

Элина Кармен обвиняет Александра Задойнова в нежелании выплачивать алименты и заявляет, что он не хочет видеть дочь, в гости к ней приходил несколько месяцев назад. Она считает, что с бывшим любимым их связывает только дочь.