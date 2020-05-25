Мнение: Медали в международной математике, санкции против Китая и Блумберг про рейтинг Путина

25.05.2020, 14:25, Разное

1. В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдёт международная математическая олимпиада для школьников (ориг. International Mathematical Olympiad) – старейшее и наиболее престижное международное соревнование такого рода. По общему числу медалей с начала этой олимпиады в 1959 году Россия находится на третьем месте в мире, уступая лишь Китаю и США:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/top-stran-po-kolichestvu-medalei-v-mejdunarodnoi-olimpiade-po-matematike-5ec3d0c638e7d258172a90f7

При этом наша страна участвовала в олимпиадах лишь 28 раз, тогда как Китай – 34, а США – 45. В пересчёте на количество участий мы обгоняем США.

2. Американцы, несмотря на так называемую торговую сделку с Китаем, фактически продолжают торговую войну, вводя санкции против китайских компаний и организаций:

https://lenta.ru/news/2020/05/23/usastrike/

Министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

24 компании были внесены за причастность к деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США». Данные юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.

Интересно обоснование санкций: за деятельность, «противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политике США». Американцы фактически открытым текстом говорят, что если международное право и принципы свободной торговли это противоречат интересам США, то тем хуже для международного права и принципов свободной торговли.

3. Журналисты «Блумберга», кажется, что-то имеют против России. Сначала они задались вопросом, «почему коронавирус не убил больше русских». Теперь они выдают откровенно ложные данные по рейтингу Владимира Путина:

https://lenta.ru/news/2020/05/24/vciom/

…посольство России в США призвало редакцию агентства Bloomberg принести извинения своим читателям за публикацию дезинформации об уровне доверия Путину. Дипломаты раскритиковали опубликованный изданием материал о рейтинге главы государства. В нем со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели действующего президента составляют 27 процентов. В то же время реальный уровень доверия населения Путину — 67,9 процента.

Это странно, так как Майкл Блумберг, основатель «Блумберга», давно вышел из президентской гонки из-за собственного низкого рейтинга. Казалось бы, какое ему теперь дело до рейтингов более любимых народом политиков.