Мнение: Отношение москвичей к цифровой слежке

25.05.2020, 14:18, Разное

В связи с предыдущим постом – вспомнилась запись Навального про “московские камеры слежки за москвичами” от 16 апреля. Там он, в частности, разоблачил хитрость нынешнего сословного общества – как оказалось, в так называемых “элитных домах” в “престижных районах” никаких камер на подъездах… нет! То есть московская “элита” не дает Собянину следить за собой!

Цитата: “Районы просто забиты камерами. Невозможно зайти в подъезд и не попасть в объектив. В описании на сайте мэрии прямо написано, что камеры установлены на высоте среднего роста человека (170 см) специально для обзора входящих в подъезд лиц. Записи отсылаются на серверы московской мэрии и хранятся там.

Изначально система создавалась, чтобы искать преступников: украл кто-то телевизор из квартиры — его посмотрели по камерам и нашли. Но в 2019 году она без всякого общественного обсуждения начала превращаться в систему тотального контроля за москвичами. Собянин заявил, что её соединят с алгоритмами распознавания лиц, и прямо хвастался в присутствии Путина, что такая система «будет одной из крупнейших в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами». Принцип работы простой: вы подходите к подъезду, и система знает, что это вы подошли. Она знает, где вы живете, она знает, во сколько вы гуляете с собакой и приходите с работы. Любой участковый может загрузить в систему вашу фотографию и узнать, к кому вы ходите в гости по пятницам. И эта система стала одним из любимейших проектов Собянина, он расхваливает ее при каждом удобном случае.

Сейчас камеры используются для слежения за людьми, находящимися под карантином. Каждый день появляются новости, как кого-то оштрафовали за вынос мусора. Разумеется, раз система управляется Собяниным, московской мэрией, и доступ к ней имеют московские полицейские, данные из нее можно купить в интернете. Журналисты проводили эксперимент, им удалось найти место жительства человека по камерам за несколько тысяч рублей. Данные можно купить прямо сейчас, любой архив любой камеры будет у вас за очень скромные деньги. Так что данные с цифровых ошейников, которыми нас обвешал Собянин, доступны любому ханурику. Вот один из них публикует съемку с камеры, висящей у Георгия Албурова на подъезде 2 недели назад.

Но у этой системы, помимо её полной продажности, есть ещё одна классная особенность: она сконструирована так, чтобы на неё никогда не попал ни один крупный чиновник, силовик или депутат. Потому что на их дома камеры не вешают никогда. Это ваш подъезд в Чертаново, Бутово или Ясенево будет обвешан камерами, как новогодняя ёлка гирляндами, а на доме, где живут топовые чиновники, камер будет ноль”. https://navalny.com/p/6334/

Навальный хорош, но, как всегда, в силу своей природы популиста, не договаривает до конца. Непонятно главное – его собственное, личное отношение к “цифровой слежке”. Чего он в конечном итоге добивается, какова его цель? Он хочет, чтобы цифровая слежка была прекращена, а камеры – демонтированы? Или же его возмущает “неравноправие”, и он хочет, наоборот, чтобы камеры были ВЕЗДЕ и в равной степени, в том числе, и на домах и в подъездах “элиты”? Согласитесь, это ведь “немного совсем разные” подходы (чтобы не сказать – противоположные).

И, конечно, понятно, ПОЧЕМУ он об этом не говорит. Он попросту не знает, каковы настроения на этот счет в народе, то есть – в потенциальном электорате. Поэтому на всякий случай резервирует за собой ОБА варианта. Настоящий современный политик! Как таких называл в свое время Ленин – “оппортунист” (в его устах это было ругательством).

Ну а я – не политик, мне просто интересно: в самом деле, а чего хочет народ? Что ему не нравится в “цифровом ошейнике” – то, что следят, но не за всеми? Или же его возмущает сам факт слежки со стороны “Большого Брата”? Поскольку я – пессимист, я априори поставил бы на первый вариант. Но, шутки ради, решил в кои-то веки прикрутить к посту “голосовалку” и спросить вас, дорогие друзья. Что бы избрали, какой вариант предпочли? Голосуйте, даже если вы не из Москвы – в этом случае просто представьте на миг, что вы живете в Москве. В конце концов, сейчас весь мир понемногу превращается в одну сплошную Москву, не так ли. Ну а пояснить свой выбор можно в комментах. Велкам!

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